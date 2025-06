Chico Buarque recebe alta e volta pra casa após cirurgia no crânio

O cantor e compositor Chico Buarque, de 80 anos, recebeu alta hospitalar na manhã desta quinta-feira, 5, no Rio de Janeiro, após passar por uma cirurgia no crânio no início da semana.

"Chico teve alta esta manhã, após a avaliação médica final. Já está em casa, e muito bem", informou sua assessoria ao Estadão.

A cirurgia, considerada simples, foi conduzida pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer na última terça-feira, 3. O procedimento, que já estava programado, teve como objetivo aliviar uma pressão intracraniana.

Chico lidava com um quadro de hidrocefalia de pressão normal, condição que provoca aumento do líquido intracraniano. O procedimento ao qual o cantor foi submetido chama-se derivação ventrículo-peritoneal.

A alta ocorreu dentro do prazo informado pela equipe médica, que já esperava uma recuperação rápida.