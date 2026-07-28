Cena Bis: veja cenas do último fim de semana de julho na Praia do Atalaia
O clima agradável com muito sol e poucas nuvens foi perfeito para quem viajou em busca de uma praia
A Praia do Atalaia, em Salinópolis, registrou a presença de milhares de veranistas no último fim de semana de julho. O fluxo de veículos para a cidade litorânea, que começou a intensificar desde as primeiras horas da sexta-feira (24), marcou o período de lazer no destino paraense.
Desde as 6h daquela sexta-feira (24), o trânsito se intensificou no sentido de saída de Belém. Filas e grande circulação de carros de passeio, motocicletas, ônibus e caminhões foram observadas em diversos trechos.
A equipe de O Liberal documentou o aumento da movimentação logo no início do dia, a partir do Mercado Central de Ananindeua. O clima, parcialmente ensolarado e sem previsão de chuva, favoreceu as viagens.
Veraneio em família e tradição
Entre os veranistas que aproveitaram o fim de semana, estava a fonoaudióloga Rita Maia, de 45 anos. Ela viajou de Parauapebas para Salinópolis, destino que sua família frequenta há cerca de 40 anos.
Rita estava acompanhada da irmã, a médica Juliane Maia, de 36 anos. Juliane veio de Belém para o fim de semana e tem previsão de retornar neste domingo, após uma semana na cidade.
Movimento tranquilo e união familiar
Em depoimento à reportagem, Rita Maia expressou sua percepção sobre o movimento no local: "Eu acho que o movimento está bom. Pensei que estaria muito mais lotado, mas estou achando até tranquilo, comparado a outros verões que já viemos".
Ela destacou a rotina de veraneio da família: "Desde pequena tenho o hábito de vir para cá. Todo mês de julho ou em dezembro. Também temos uma casa aqui". A fonoaudióloga ressaltou a importância do momento: "É um momento em que gostamos de estar juntos, reunir a família, já que uma parte mora em Belém e outra em Parauapebas. É um momento de união para curtir o verão".
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