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Cena Bis: veja cenas do último fim de semana de julho na Praia do Atalaia

O clima agradável com muito sol e poucas nuvens foi perfeito para quem viajou em busca de uma praia

O Liberal
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A Praia do Atalaia, em Salinópolis, registrou a presença de milhares de veranistas no último fim de semana de julho (Wagner Santana)

A Praia do Atalaia, em Salinópolis, registrou a presença de milhares de veranistas no último fim de semana de julho. O fluxo de veículos para a cidade litorânea, que começou a intensificar desde as primeiras horas da sexta-feira (24), marcou o período de lazer no destino paraense.

CENA BIS: SALINAS

Desde as 6h daquela sexta-feira (24), o trânsito se intensificou no sentido de saída de Belém. Filas e grande circulação de carros de passeio, motocicletas, ônibus e caminhões foram observadas em diversos trechos.

A equipe de O Liberal documentou o aumento da movimentação logo no início do dia, a partir do Mercado Central de Ananindeua. O clima, parcialmente ensolarado e sem previsão de chuva, favoreceu as viagens.

Veraneio em família e tradição

Entre os veranistas que aproveitaram o fim de semana, estava a fonoaudióloga Rita Maia, de 45 anos. Ela viajou de Parauapebas para Salinópolis, destino que sua família frequenta há cerca de 40 anos.

Rita estava acompanhada da irmã, a médica Juliane Maia, de 36 anos. Juliane veio de Belém para o fim de semana e tem previsão de retornar neste domingo, após uma semana na cidade.

Movimento tranquilo e união familiar

Em depoimento à reportagem, Rita Maia expressou sua percepção sobre o movimento no local: "Eu acho que o movimento está bom. Pensei que estaria muito mais lotado, mas estou achando até tranquilo, comparado a outros verões que já viemos".

Ela destacou a rotina de veraneio da família: "Desde pequena tenho o hábito de vir para cá. Todo mês de julho ou em dezembro. Também temos uma casa aqui". A fonoaudióloga ressaltou a importância do momento: "É um momento em que gostamos de estar juntos, reunir a família, já que uma parte mora em Belém e outra em Parauapebas. É um momento de união para curtir o verão".

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