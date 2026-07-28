Cena Bis: veja cenas do último fim de semana de julho na Praia do Atalaia

A Praia do Atalaia, em Salinópolis, registrou a presença de milhares de veranistas no último fim de semana de julho. O fluxo de veículos para a cidade litorânea, que começou a intensificar desde as primeiras horas da sexta-feira (24), marcou o período de lazer no destino paraense.

CENA BIS: SALINAS Wagner Snatana Wagner Santana Wagner Santana Wagner Santana Wagner Santana Wagner Santana Wagner Santana Wagner Santana Wagner Santana Wagner Santana Wagner Santana Wagner Santana Wagner Santana Wagner Santana Wagner Santana Wagner Santana Wagner Santana Wagner Santana Wagner Santana

Desde as 6h daquela sexta-feira (24), o trânsito se intensificou no sentido de saída de Belém. Filas e grande circulação de carros de passeio, motocicletas, ônibus e caminhões foram observadas em diversos trechos.

A equipe de O Liberal documentou o aumento da movimentação logo no início do dia, a partir do Mercado Central de Ananindeua. O clima, parcialmente ensolarado e sem previsão de chuva, favoreceu as viagens.

Veraneio em família e tradição

Entre os veranistas que aproveitaram o fim de semana, estava a fonoaudióloga Rita Maia, de 45 anos. Ela viajou de Parauapebas para Salinópolis, destino que sua família frequenta há cerca de 40 anos.

Rita estava acompanhada da irmã, a médica Juliane Maia, de 36 anos. Juliane veio de Belém para o fim de semana e tem previsão de retornar neste domingo, após uma semana na cidade.

Movimento tranquilo e união familiar

Em depoimento à reportagem, Rita Maia expressou sua percepção sobre o movimento no local: "Eu acho que o movimento está bom. Pensei que estaria muito mais lotado, mas estou achando até tranquilo, comparado a outros verões que já viemos".

Ela destacou a rotina de veraneio da família: "Desde pequena tenho o hábito de vir para cá. Todo mês de julho ou em dezembro. Também temos uma casa aqui". A fonoaudióloga ressaltou a importância do momento: "É um momento em que gostamos de estar juntos, reunir a família, já que uma parte mora em Belém e outra em Parauapebas. É um momento de união para curtir o verão".