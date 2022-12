Xuxa revela ‘segredo’ sobre vida sexual com Szafir: ‘Ele disse que teríamos que nos casar’

Uma entrevista antiga dada por Xuxa Meneghel viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (22). Na conversa, a Rainha dos Baixinhos abre o jogo e conta detalhes íntimos de como era a relação com Luciano Szafir.

Em entrevista à revista Caras, Xuxa contou que no início do relacionamento com o ator, ele tinha apenas 19 anos, e ela, na época, 24, o que foi “problema”. “Não pude continuar a relação porque não me senti à vontade com os seis anos de diferença. Logo nos reencontramos e convidei ele para jantar em meu hotel”, disse.

A loira, inclusive, chegou a pedir para que o companheiro fizesse um exame de AIDS para que pudessem continuar se encontrando mais vezes. Xuxa contou que sempre teve relação com o ex usando preservativo, exceto quando concebeu a primogênita Sasha.

“Sim, jamais fazíamos amor sem camisinha. Quando revelei minha vontade de ser mãe, ele disse que primeiro teríamos que nos casar. Eu disse que pensei na possibilidade de engravidar por inseminação artificial. Queria ser mãe antes dos 35. Ele aceitou o acordo de não casarmos e fizemos amor sem camisinha. Imediatamente fiquei grávida. Quando me confirmaram, na minha felicidade, olhei para Luciano e perguntei a ele: ‘E agora eu vou ter você por toda a minha vida?'(risos)”, afirmou Xuxa.

Xuxa disse que, mesmo separados, torce muito por Szafir e tem um grande carinho pelo atual amigo, que também é um ótimo pai, segundo a apresentadora.