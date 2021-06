Viúvo de Artur Xexéo, Paulo Severo desabafa sobre a morte repentina do jornalista

Viúvo de Artur Xexéo, Paulo Severo publicou em seu Instagram nesta segunda-feira (28) um desabafo sobre a perda de seu companheiro, que morreu no domingo (27), aos 69 anos, em decorrência de complicações causadas por um câncer. Severo falou sobre o valor da vida, e que a sua, o jornalista, “agora se foi”.

“Estou anestesiado pela realidade. Eu perdi meu companheiro na acepção da palavra. E minha vida, como a conheço, agora se foi. Vida que segue e se impõe de maneira impositiva. A vida é má, a gente que não se dá conta. O show tem que continuar. Obrigada a todos que estão solidários comigo. Isso não tem preço. Artur não tinha preço. A vida não tem preço”, escreveu ele, que também publicou uma foto que fez do jornalista em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Colunista do jornal O Globo e comentarista da GloboNews, onde tinha participação fixa no programa Estúdio I, desde 2015 Xexéo participava das transmissões do Oscar na TV Globo e tinha sido diagnosticado há duas semanas com um linfoma não hodginks das células T.

Ele começou a carreira no Jornal do Brasil e passou pelas redações dos maiores jornais da capital fluminense, pela revista Veja e pela rádio CBN. Foi um dos maiores especialistas na análise e na crítica da cultura nacional.

Na TV Globo, integrou as equipes dos seriados Pé na Cova, Sexo e as Negas e Brasil a Bordo. Escreveu os livros Janete Clair – A usineira dos Sonhos, uma biografia da novelista, e O Torcedor Acidental, coleção de crônicas sobre os bastidores de suas coberturas de Copas do Mundo.

Xexéo escreveu ainda os musicais A Garota do Biquíni Vermelho (2010), dirigido por Marília Pêra, sobre a vida da atriz Sônia Mamede; e Nós Sempre Teremos Paris (2012), dirigido por Jaqueline Laurance e estrelado por Françoise Forton.

Em 2016, homenageou um dos maiores ícones do samba com o musical Cartola – O Mundo é um Moinho. Sua última obra no teatro foi a adaptação do espetáculo americano A Cor Púrpura, em 2019.