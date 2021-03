VÍDEO: Ex-‘A Fazenda’ ironiza medidas contra a Covid-19 enquanto imita deficiente auditiva

Thayse Teixeira, ex-peoa de ‘A Fazenda’, tem sido alvo de críticas negativas após publicar um vídeo em suas redes sociais em que a influenciadora aparece ironizando as medidas de contenção contra o coronavírus enquanto imita uma deficiente auditiva.

"Amanhã, seis da manhã, ela tá abrindo a Beira Mara. Os policiais dizendo: 'moça, é lock down' e eu 'bahhh'", disse Thayse, enquanto imitava sons e gesticulava com as mãos, na tentativa de se expressar dizendo que se fingiria de 'surda' ao ser abordada pelos policiais.

O vídeo foi apagado das redes sociais de Thayse após péssima repercussão na web.