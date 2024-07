VÍDEO: Andressa Suita gera polêmica ao mostrar filho de 7 anos dirigindo carro

A tarde do último domingo (30) foi marcada por uma polêmica envolvendo a modelo Andressa Suita, esposa do cantor sertanejo Gusttavo Lima. Em seu perfil do Instagram, ela publicou um vídeo em que seu filho mais velho, Samuel, de 7 anos, aparece dirigindo um carro. Ao lado dele, no banco da frente, está o irmão Gabriel, de apenas 5 anos.

Nas imagens, é possível observar que nenhuma das crianças está utilizando cinto de segurança. Em um momento do vídeo, Gabriel chega a ficar em pé no assento e colocar a cabeça para fora do teto solar. Na legenda do vídeo, Andressa escreveu "7 ou 18?!", fazendo referência à idade de Samuel e à idade mínima necessária para dirigir no Brasil, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A publicação gerou uma onda de críticas nas redes sociais. Diversos internautas questionaram a atitude da modelo, ressaltando os riscos que as crianças estavam correndo. "É inacreditável que a Andressa Suita tenha publicado um vídeo desse tipo. Dirigir é uma responsabilidade enorme e nenhuma criança de 7 anos deveria estar ao volante de um carro", comentou um seguidor.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)