Troca de mensagens entre Kayky Brito e Bruno de Luca vaza e web descobre sobre ‘futuro’ de amizade

Após a alta hospitalar de Kayky Brito, o público tem se perguntado como ficará a relação do ator com Bruno de Luca. O apresentador estava com o ator no dia do atropelamento e foi questionado - por semanas - pela atitude considerada suspeita ao “negligenciar” ajuda ao amigo. Diferente do que muitos internautas imaginam, os dois continuam trocando mensagens e o conteúdo foi exposto pela colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, na última sexta-feira (13).

VEJA MAIS

Uma fonte próxima a Kayky e Bruno afirmou que o ator continua enviando muitos áudios ao apresentador, mostrando que o amor que um tem pelo outro continua. “Ele convidou De Luca para um encontro em uma das sessões de fisioterapia para conversarem. Estão se falando para acontecer nos próximos disse”, revelou a fonte à colunista.

Ainda segundo a fonte, a amizade de longa data dos dois não corre o risco de ficar abalada. "Bruno sempre esteve com o Kayky em momentos bons e ruins. Sempre o ajudou a lidar e até sair de diferentes situações difíceis", acrescentou à jornalista.