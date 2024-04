Troca de mensagem entre perfil brasileiro e Elon Musk gera repercussão na internet; entenda

Uma troca de mensagens no X, antigo Twitter, gerou euforia no último domingo (21). Isso porque o perfil de humor Joaquin Teixeira provocou o famoso bilionário Elon Musk com tweets e ele retornou, sobre a possível "compra" da TV Globo. O perfil de memes chegou a dizer que a emissora é um problema e Musk questionou sobre o preço do conglomerado da família Marinho. A interação foi ovacionada nas redes sociais.

O post de Teixeira no X, direcionou a mensagem para o estadunidense pedindo para que ele se tornasse o novo dono da emissora.

"Boa tarde, Elon Musk. O grande problema do Brasil se chama TV Globo ou Globo Lixo, como é conhecida por aqui. Você poderia facilmente gastar alguns dólares e comprar essa emissora demoníaca e salvar nosso país", afirmou a Página.

Logo em seguida, em inglês, o Elon Musk respondeu.

Veja o post:



A brincadeira, no entanto, tomou altas proporções e internautas mobilizaram a hashtag #GloboMusk no X.

"Sonho com esse dia", comentou Solange Lessa. "A compra da Globo é um punhado de trocados para Elon Musk", escreveu Arthur Arnt. "Obrigado, Musk. Pelo amor de Deus, compra a rede Globo! Use empresas e fundos, e compre ela!”, suplicou Adão de Souza.

(*Pedro Ribeiro, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)