Treta entre influencers paraenses agita as redes sociais da capital; entenda

Se a Web paraense estava sem assunto para comentar, agora possui uma treta que dividiu opiniões dos internautas. Um desentendimento entre as influenciadoras digitais Adjanir e Marcela Jaque agitou as redes sociais e deixou os seguidores curiosos por mais detalhes.

Marcela e Adja (Reprodução: Instagram)

Aparentemente, tudo começou quando um seguidor perguntou à Marcela, em uma caixa de perguntas no Instagram, se ela “se dava bem com Adja”. E a modelo e influencer disse que não. Logo depois teve início um alvoroço na Web para saber o motivo da treta.

Resposta de Marcela (Reprodução: Instagram)

Depois que foi citada por Marcela, Adja resolveu explicar o que aconteceu e contou a sua versão da história. Segundo ela, as duas se davam bem e já teriam participado de alguns trabalhos juntas. No entanto, tudo mudou depois de um evento que participaram e que Marcela teria lhe tratado friamente. Logo depois, a relação entre as duas passou a ser de respeito, mas sem amizade alguma.

Comentário de Adjanir em uma conta de fofoca de Belém. (Reprodução: Instagram)

E para colocar mais lenha na fogueira, Marcela fez uma live e expôs toda a sua parte da história, falando que Adja a excluiu e não foi simpática quando se encontravam em eventos. Logo depois Adja também fez uma transmissão e contou mais detalhes da sua relação com Marcela e o possível motivo da briga.