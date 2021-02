'Tivemos dias críticos', diz esposa de César Filho sobre covid-19

A esposa do apresentador César Filho, Elaine Mickely, publicou uma série de stories nesta quinta-feira, 11, para falar sobre o estado de saúde dos dois, que foram diagnosticados com covid-19 em janeiro.

Segundo a atriz, o casal está cuidando um do outro, porém continuam sentindo preocupações e inseguranças com a doença. "Tivemos dias críticos no começo. César passou por uma fase muito difícil", iniciou ela.

"Ele teve uns três ou quatro dias com dores fortes e intensas no corpo, com mal-estar e indisposição muito fortes. Depois, deu uma melhorada. Quando eu piorei, ele melhorou. Foi bom, porque conseguimos cuidar um do outro", explicou.

Elaine contou ainda que, apesar da melhora, o marido está tendo fortes tosses desde segunda-feira, 8. "Ele estava bem no final de semana. Mas acordou com tosse que, obviamente, gera um desconforto muito grande para você respirar e puxar o ar".

"Ele foi quem mais sofreu foi com essa dificuldade para se restabelecer das tosses, que eram muito intensas. Isso gera muita insegurança, pânico e medo", concluiu a atriz. Seus filhos Luma e Luigi não testaram positivo para o novo coronavírus.

Na semana passada, César Filho também tinha reforçado que os primeiros dias da doença foram os mais difíceis e agradeceu pelo carinho dos seguidores. "Se Deus quiser, em breve estarei de volta", disse ele.