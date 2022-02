Thiago Costa volta a ser internado para novas cirurgias

O cantor Thiago Costa usou as redes sociais, nesta terça-feira, 15, para contar que estpa novamente em internação hospitalar, desde o dia anterior, para se submeter a duas novas cirurgias no joelho. Os procedimentos já foram realizados e o sertanejo afirma que foram bem sucedidos. "Mais uma etapa concluída graças a Deus", escreveu.

Em novembro do ano passado, o artista sofreu um acidente com moto aquática, em Belém.

As cirurgias foram realizadas por equipes diferentes e Thiago passa pelo pós-operatório. "As cirurgias foram bem sucedidas, estou em observação no pós-operatório e vim dizer pra vocês que estou bem, nossa fé, as orações e boas energias de vocês são incríveis!", agradeceu.