Thelma Assis agradece equipe de hospital em Manaus

A médica Thelma Assis está em Manaus, no Amazonas, desde terça-feira, 22, trabalhando no combate à pandemia do novo coronavírus. A campeã do Big Brother Brasil 2020 e influenciadora digital publicou uma série de vídeos para agradecer a equipe do hospital e mandar um recado aos seus seguidores para que continuem se cuidando.

"Quero agradecer ao pessoal do Hospital 28 de Agosto que me recepcionou muito bem, parabéns pelo trabalho de vocês, uma equipe super organizada apesar de todas as dificuldades, uma equipe exemplar mesmo, desde a enfermagem, faxina, todo mundo mesmo", disse Thelminha.

Ela contou sobre a situação na capital amazonense. "Manaus está em lockdown, os casos estão aumentando muito rápido, então continuem se cuidando. Falta de oxigênio, muitas coisas faltando, insumos faltando. Tanto que a gente fez uma campanha, correu atrás e continua correndo atrás. Continuem se cuidando para não sobrecarregar ainda mais as pessoas que estão se dedicando. Os profissionais de saúde também adoecem, por isso eu resolvi vir somar, ajudar nessa parte que também que é de extrema importância", disse a médica.

Thelminha desabafou sobre a especulação de que ela teria ido à Manaus para "furar a fila" da vacina e disse que vai tomar conforme a sua faixa etária de 36 anos. "Espero que os profissionais de saúde que estão aí ralando desde o começo da pandemia, quando eu ainda estava lá dentro da casa do Big Brother, que essas pessoas todas, não só os médicos e enfermeiros, mas também o pessoal da recepção, da segurança, da faxina, que todas essas pessoas que estão se expondo a tanto tempo, tomem (a vacina) tanto aqui em Manaus como em todos os lugares", declarou.