Tatá Werneck rebate boatos sobre intriga com a sogra

Tatá Werneck usou as redes sociais para desmentir boatos de que teria se desentendido com a sogra, Valéria Alencar. A humorista e apresentadora falou que parou de seguir a mãe de Rafa Vitti sem querer.

Hahahaha eu realmente parei de seguir sem querer. Não foi só ela pelo que percebi mas isso mostra que as pessoas estão atentas a isso pq querem que minha relação acabe. Vou mandar geral tomar no cu se OUSAREM se meter com a minha família — Tata werneck (@Tatawerneck) October 29, 2020

