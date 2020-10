Tata Werneck é chamada de 'feia' e rebate: 'Você é também'

Tata Werneck mostrou que não deixa sem resposta seguidor mal intencionado. A apresentadora leu um comentário desagradável no Twitter, após a publicação de uma imagem em que aparece criança atuando com Xuxa. "É maldade chamar criança de feia? É a mesma cara, mas hoje em dia funciona melhor", escreveu uma pessoa.

Após ler a mensagem, Tata fez questão de rebater. "Não é não. Você é feia também", retrucou. Os fãs da atriz e apresentadora gostaram da manifestação dela. "Mulher, eu te amo", disse um. "Eu dormia sem essa [risos]", postou outro.

Com a volta das gravações do Lady Night, Tata está envolvida com a nova temporada da atração, exibida pelo Multishow e pela TV Globo. A estreia ainda não está definida. Xuxa, Fábio Assunção e Luciano Huck estão entre os convidados.