Sarah Andrade, do ‘BBB 21’, sobre não ter tomado vacina contra a Covid-19: ‘Não tive tempo’

Sarah Andrade foi alvo de críticas, após ter afirmado que não tinha tomado a vacina contra a Covid-19 por “falta de tempo”, na última segunda-feira (2). Na ocisão, viralizou um trecho de uma live da ex-sister no qual ela dá a entender que ela não tinha priorizado a imunização por falta de interesse. As informações são do portal Metrópoles.

Nesta terça-feira (3), a ex-’BBB 21’ utilizou as redes sociais para explicar que não tinha se vacinado ainda porque estava no meio de uma mudança, e consequente, não possui um comprovante de residência definido, em São Paulo.

“Eu mudei essa semana para o meu apartamento, que inclusive não tem nada. Só Deus sabe como foram meus últimos dias. Mas eu não tinha nem comprovante de residência, em São Paulo estão pedindo comprovante. Quando eu dei minha idade, no final de semana, eu disse em uma live que não tive tempo”, disse, nos stories do Instagram. Ela também esclareceu que não é contra a vacina e afirmou que “vacinas salvam vidas”.