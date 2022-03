Rafael Cortez comemora que será pai pela primeira vez: 'Certeza que será a melhor das jornadas'

O humorista Rafael Cortez vai ser pai pela primeira vez. Ele fez o anúncio pelo seu perfil do Instagram, onde revelou que a namorada, a empresária Marcella Callado, está grávida de 14 semanas.

"Vem aí o maior amor da minha vida. Eu sempre soube, mesmo diante das minhas maiores dúvidas, vazios e dificuldades, que um dia eu seria pai! E isso vai acontecer: a Má tá grávida! Sim, essa mulher incrível, amiga e parceira, carrega em seu ventre um pedacinho meu - aliás, um pedacinho nosso! Com a chegada do fruto do nosso amor, começarei uma nova fase da minha existência. E eu já tenho certeza que será a melhor das jornadas que já vivi até aqui. É uma benção e tanto!", escreveu Rafael na legenda da postagem onde fez o anúncio.

"Ando contente, emocionado, sensível, choroso, assustado, ansioso, apaixonado; tudo isso ao mesmo tempo. Mas, acima de tudo, estou feliz! A despeito de toda maldade e incoerência do mundo, a Má e eu daremos o nosso melhor por quem está chegando. Além de todo nosso amor, é claro".

O artista, que chegou a ser apresentador do programa CQC, finalizou o texto falando sobre o nome do bebê. "Por fim: eu sempre soube que seria uma menina. Venha, que estamos doidinhos por você: Nara!", escreveu Rafael.

Amigos desejaram felicidades a Rafael e Marcella. "Parabéns", escreveu Tatá Werneck. "Uaaaaauuuu! Que lindo!!! Parabéns, Rafa!!!!", comentou Mariana Xavier. "Coisa linda, meu mano. Aproveita a jornada mais linda que tem família", disse Felipe Andreoli.