Rafa Kalimann posa de biquíni e com buquê após oficializar namoro: ‘Tão feliz’

Rafa Kalimann usou as redes sociais para mostrar que ainda está em clima de “lua de mel” com o namorado. Ela posou na manhã desta terça-feira (10), segurando um buquê na sacada do hotel em está hospedada, em Angra dos Reis.

A vice-campeã do “BBB 20” não conseguiu esconder a alegria com a nova fase no relacionamento. Ela e Daniel Caon se conheceram há sete anos, mas se reaproximaram após o fim do reality show, em que o músico tentou entrar pela “Casa de Vidro”, e perdeu a vaga para Daniel Lenhardt.

"Tão feliz", escreveu Kalimann no post em seu Instagram, com vista para o hotel carioca que imita cidades gregas.

A influenciadora viralizou na noite da última segunda-feira (9), após compartilhar o pedido de namoro com direito a show de fogos e muitas pétalas de rosa preparada pelo cantor Daniel Caon.

Kalimann também compartilhou com os seus seguidores um pouco do café da manhã ao lado de Caon, ainda repleto de pétalas de rosa.