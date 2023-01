Quem vai para o BBB 23? Confira os nomes cotados e data do início de confinamento pré-reality

Faltando duas semanas para o início do BBB 2023, a lista oficial com os participantes ainda não foi divulgada. Até o momento, o que a TV Globo confirmou foi a continuação do formato das últimas edições: celebridades e anônimos confinados na casa mais espiada do Brasil. Mesmo com os integrantes ainda não revelados, nomes como Cleo Pires, Lucas Lucco e Bruna Griphao estão entre os mais citados.

Confira a lista:

Cleo Pires

Lucas Lucco

Vitor diCastro

Bruna Griphao

Vitão

Mariely Santos

Ingrid Silva

Lexa

Vanessa Lopes

Spartakus

Key Alves

Lívia Andrade

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)