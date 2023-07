Quando lança o filme da Barbie no Brasil: veja data e onde comprar ingressos

No próximo dia 20 de julho, chega aos cinemas, o filme 'Barbie'. Uma das produções mais aguardadas dos últimos tempos. O longa tem no elenco Margot Robbie, Ryan Gosling, Dua Lipa, Hari Nef, Emma Mackey, Ana Cruz Kayne, Sharon Rooney, Issa Rae, Kate McKinnon, Nicola Coughlan e Alexandra Shipp. O orçamento do longa foi de US$ 100 milhões.

Ao longo das diversas divulgações dos últimos dias, a imprensa tem elogiado a interpretação de Margot Robbie e também a performance de Ryan Gosling, chegando a defender uma indicação ao Oscar. Além disso, destaque-se a ousadia da história e o encanto da produção geral.

VEJA MAIS

Os ingressos para o longa da Warner Bros. Pictures estão disponíveis para a venda desde o dia 29 de junho. A pré-estreia do filme acontece no dia 19, na quarta-feira.

'Barbie' é dirigido por Greta Gerwig (Lady Bird), e promete uma comédia romântica voltada para a diferença entre o "mundo da Barbie" e o mundo real. Com um roteiro que se afasta do conto infantil sobre a boneca mais famosa do mundo. Porém, tudo está dentro de uma paleta 100% cor-de-rosa.