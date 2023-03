Professora rebate Mc Pipokiquinha e viraliza: 'Dignidade não tem preço'

Depois da funkeira MC Pipokinha protagonizar polêmicas ao comparar o próprio salário com o de professores, uma profissional da educação não deixou barato e fez um longo desabafo nas redes sociais. Juliana Costa, docente de Guarapuava, no Paraná, respondeu a cantora no último sábado (11), e a publicação teve grande repercussão na web.

O post feito pela professora da rede particular teve mais de 64 mil curtidas e 32 mil compartilhamentos. “Eu não te conhecia, jamais havia ouvido falar em você e não te conto isso com orgulho ou soberba. É que, como professora, eu ando muito ocupada”, começa a publicação da educadora. Veja o texto na íntegra:

VEJA MAIS

Os comentários estão cheios de pessoas elogiando a opinião da profissional. “Obrigada por ser tão cirúrgica, Ju!!! Ler seu texto me trouxe a certeza de que estamos no caminho certo, apesar dos percalços... e eu também, não sabia quem era a Pipokinha”, disse uma seguidora. “Bom mesmo seria se pipokita tivesse a oportunidade de ler esse texto , quem sabe ela mudaria seus conceitos”, disse outra.

Entenda a história

Na última semana, a funkeira MC Pipokinha debochou da profissão de professores e disse que eles não devem "ter nada para fazer" já que têm que ficar ouvindo desaforo dos "filhos dos outros". O comentário foi feito após um seguidor relatar que discutiu com sua professora por causa da artista. "Não gosto de ninguém falando merda sobre você", escreveu o fã.

A artista ainda falou sobre o salário de professores, que considera baixo, e disse que a profissional poderia descontar a raiva em sua fã. MC Pipokinha revelou o valor que cobra por um show de meia hora: R$ 70 mil. "Meu baile tá R$ 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco, eu ganho R$ 70 mil. Ela não ganha nem R$ 5 mil sendo professora, às vezes. Tem que estudar muito, não discute com ela", finalizou.