PF e Ibama apreendem macacos de Nicole Bahls

Agentes da Polícia Federal e do Ibama deram uma batida no sítio de Nicole Bahls, em Itaboraí, no Rio de Janeiro, após a famosa ter postado um ensaio de fotos com os seus dois novos macacos de estimação. Os filhotes de animais foram apreendidos nesta quarta-feira (18). Os agentes afirmaram que os animais estavam com documentação falsificada.

Após a apreensão, Nicole foi para as redes sociais se explicar. Ela alegou que não sabia que estava com animais traficados: "Ontem teve uma operação aqui em casa da Polícia Federal e do Ibama para ver os documentos os dois macaquinhos eram falsificados", disse.

"E agora, o Ibama vai fazer um trabalho de reabilitação para eles voltaram para o habitat deles, para a natureza, e eu vou colaborar para que isso aconteça da melhor forma possível", acrescentou, emocionada.

A apresentadora ganhou os animais do namorado Marcelo Viana. "Estou arrasada. Foram 90 dias com eles, dando (de) mamar, amor, carinho. Eles (os agentes) estiveram aqui e viram que os bichinhos foram super bem cuidados, que eles estavam soltos aqui no sítio, pulando nas árvores. Não peguei os macaquinhos para serem pets".

Ela finalizou o vídeo com um recado para os seguidores não comprarem animais silvestres: "Quero conscientizar vocês que não comprem animais silvestres, que não errem como eu errei. É muito triste o tráfico de animais".