Pétala Barreiros acusa o ex de usar a namorada Lívia Andrade para atingi-la

Pétala Barreiros desabafou após a namorada de seu ex-marido, Marcos Araújo, usar o perfil do Instagram para publicar trechos do programa "Hoje em Dia" (TV Record) exibidos em 2011, que mostravam vídeos com denúncias contra o pai e o irmão da influenciadora. A modelo e apresentadora Lívia Andrade, que agora vive com Marcos, publicou as imagens comentando o caso e questionou: "Exemplo vem de casa?" As informações são do portal UOL.

Altemir Barreiros e Altair, pai e irmão de Pétala, respectivamente, foram presos em flagrante há dez anos por suspeita de tentarem roubar joias no interior de São Paulo. "Mais uma vez o meu ex se escondendo atrás da namorada dele pra me atingir. E mais uma vez, desde o início do ano, ela buscando atingir o meu pai. Tô muito nervosa, porque eu não aguento mais as acusações contra meu pai", desabafou a influencer pelo Stories de seu perfil na mesma plataforma.

"Tudo que ela está postando, não é segredo pra ninguém. Passou no Fantástico, Jornal Nacional. Não é uma história escondida não, todo mundo está cansado de saber dessa história. Meu pai responde na justiça e eu estou aqui pra defender ele e vou estar até o final, porque eu tenho caráter e honra e vou defender meus pais até o último dia da minha vida", declarou Pétala.

E mandou um recado para Lívia: "Para de defender ele. Você está usando minha família de novo pra me atingir, fala de mim. Lívia, você não tem nada a ver com essa história, você não é minha ex, não é o pai dos meus filhos, me deixa em paz, pelo amor de tudo que tem de mais sagrado", disse ela.

E questionou a motivação da apresentadora para as constantes acusações direcionadas a ela: "Você não entende que ele está te usando como uma pecinha de xadrez? Ele só está fazendo isso pra me atingir, é a única motivação dele. Como você se coloca nesse papel? Você não é feminista? Isso que eu não entendo. Você não consegue enxergar isso? Tá todo mundo vendo."

Sem mencionar o nome do ex-marido, com quem vem travando uma disputa judicial depois que denunciou a relação de agressões e traições por parte dele, e após Marcos Araújo ter conseguido na Justiça uma medida que impede que Pétala toque em seu nome em qualquer mídia, a influencer aproveitou para também mandar um recado a ele: Para de se esconder atrás da sua namorada. Você tá usando ela pra falar do meu pai. Por que você não fala de mim? Porque você não tem nada pra falar de mim. Tá tentando se esconder atrás de uma história para maquiar tudo que você me fez", disse.

EXAME DE DNA

Além dos vídeos com as denúncias de 2011 contra o pai de Pétala, Lívia Andrade postou imagens que seriam da câmera de segurança da entrada do prédio onde Marcos mora, com o seguinte questionamento: "É normal um dia antes do exame de DNA a pessoa ficar rondando a casa do ex?", apontando na cena duas mulheres que caminham na calçada. Eram Pétala e a irmã, Yanka Barreiros.

Yanka respondeu às provocações de Lívia publicando uma sequência de vídeos em que aparece saindo de sua casa. "Estou aqui mostrando para vocês, porque depois vão postar eu caminhando (...) Olha onde eu acabei de chegar. Na casa do meu ex-cunhado. Se vocês olharem nos Stories, não dá nem 2 minutos [de caminhada]. Olha que incrível! Por que será que tem um vídeo da minha irmã caminhando na porta? Porque é na mesma rua que a minha casa", revelou.

"Agora não posso mais sair de casa, não posso caminhar, que eu estou perseguindo. Querida, quem está perseguindo a gente são vocês. Quem tava na porta do DNA do meu sobrinho era você, que não tinha nada a ver com isso", continuou a irmã de Pétala, referindo-se ao fato de Lívia Andrade ter acompanhado Marcos durante a realização do exame de DNA de um dos filhos do ex-casal, o caçula Lucas. Além dele, Pétala e Marcos também são pais de Lorenzo.