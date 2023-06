Paulo Debétio, autor da música 'Tieta', morre aos 77 anos

Conhecido por emplacar vários sucessos da MPB, Paulo Debétio morreu aos 77 anos, na madrugada desta segunda-feira (19). O autor da música "Tieta" estava internado no Rio de Janeiro desde o último dia 18, quando deu entrada em uma unidade de saúde após passar mal ao voltar de uma viagem de carro à cidade e não resistiu ao sofrer uma parada cardiorrespiratória.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, a família do produtor musical confirmou a morte, informando que o velório acontecerá amanhã (20), a partir das 9h30, no Caju, Zona Portuária do Rio. "Hoje temos uma nuvem de lágrimas nos nossos olhos", diz a publicação.

Paulo Debétio deixa a esposa Vera e os filhos João Paulo e Paula. “Meu pai já possuía um quadro de diabetes, era hipertenso, teve câncer e tinha marcapasso no coração. Ele já estava com muita falta de ar e, nos exames, foi constatada pneumonia. Ao ser entubado, não resistiu”, contou João Paulo, ao Uol.

Trajetória

Natural de Poção, Pernambuco, o artista nasceu no dia 1° de março de 1946 e iniciou a carreira no ‘Festival de Carnaval de Belo Horizonte’, na capital mineira, como integrante da dupla “Santos & Debétio”. Em 1977, teve a música "Recusa" gravada por Alcione e que também fez parte do disco "Pra que Chorar", lançado no mesmo ano pela artista.

Debétio é um compositor e produtor musical, conhecido pelos vários hits na música brasileira, tendo canções eternizadas na voz de grandes nomes como Fafá de Belém, Emílio Santiago, Chitãozinho & Xororó, Luiz Caldas e Luan Santana. Entre os sucessos do artista, estão "Pelo Amor de Deus"; "Recusa"; "Nuvem de Lágrimas"; e "Tieta", tema de abertura da novela exibida em 1989 pela TV Globo e protagonizada por Betty Faria.

Confira sucessos de Paulo Debétio:

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)