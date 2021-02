Pablo Vittar diz que homens não estão preparados para relacionamentos abertos

A cantora Pabllo Vittar declarou em entrevista ao site Universia que os homens não estão preparados ainda para relacionamentos poligâmicos. "Existe, claro, uma pequena parcela que super abraça essa ideia, até porque cada um vive um momento. Eu, por exemplo, não vou mentir: acredito sim no amor monogâmico. Mas também acredito demais no amor plural e sou defensora dele. Quando tudo está conversado, não tem babado. Mas a maioria dos homens não está preparada. Se você chegar para um boy e falar: "Quero ficar contigo, mas ao mesmo tempo também posso ficar com outros"... Não preciso nem completar, a gente sabe", disse a artista.

Para ela, isso é resultado da formação social patriarcal com a sociedade e quando há rupturas fortes nos comportamentos das pessoas a sociedade percebe. "[...]Tem a ver com o patriarcado estruturado nessa coisa de que precisamos namorar, casar, de que a menina tem que ser virgem, da ideia de que não pode isso ou aquilo. Quando vem uma ruptura desse tamanho e diz: "Eu sou livre, eu beijo quem eu quero, sou dona dos meus atos e dos meus desejos"... Amor, a família tradicional estremece", afirmou.

A Pabllo declarou ainda que as agressões e companheiros abusivos existem em relaciomentos héteros e homoafetivos. "Mas já presenciei desentendimentos entre casais de amigos e sei que em briga de casal, a gente tem que meter a colher sim. O Brasil é detentor de um índice recorde de mortes de travestis e transexuais no mundo, então o cenário é muito mais triste do que a gente pensa", enfatizou.

Por causa desse tipo de relacionamento abusivo, Pabllo considera muito importante que as pessoas sempre busquem saber como estão as pessoas e apoiem as vítimas. "De qualquer forma, acho importante falarmos desse assunto, ainda mais nesse período em que as pessoas não estão podendo sair. A gente não sabe como está aquela prima que mora com o namorado ou que é casada, e que todo mundo sabe que o relacionamento não é saudável. Procurem saber como estão as amigas de vocês, os parentes que moram mais afastados, isolados. Somos nós por nós", destacou.