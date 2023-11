Noivo de Luana Andrade, João Hadad, se despede da companheira

João Hadad, noivo de Luana Andrade, se pronunciou pela primeira vez após a divulgação da morte da influenciadora e dançarina. Em um texto publicado em uma rede social nesta terça-feira (7/11), o ex-Power Couple declarou que Luana é “sua luz”.

Luana Andrade faleceu nesta terça-feira (07), aos 29 anos, após complicações de uma lipoaspiração nos joelhos. O casal participou da sexta edição do Power Couple Brasil, reality show de casais da TV Record.

“Estou dilacerado e vivendo o meu maior pesadelo. Uma parte de mim foi embora. É com imenso pesar e, muita dor no coração, que eu me despeço da minha Luana, da minha princesa, da minha linda…”, iniciou. “Foram dois anos ao seu lado e eu não tenho palavras para expressar o quanto eu fui feliz… Construímos uma história linda e vivemos nossos sonhos intensamente. Além de namorada, você é e sempre será uma parceira para além da vida, meu amor.”

“Hoje, está difícil entender os planos de Deus, e não sei quando e se algum dia irei processar a falta que você fará na minha vida e na vida de uma legião de pessoas que amavam a sua presença”, continua ele.

O influenciador agradeceu o tempo que passou ao lado de Luana. “Você é a minha luz, princesa. Peço que continue olhando por mim e por todos nós aí de cima. Sempre te amarei, daqui até a eternidade! Obrigado por tanto, você seguirá comigo até depois do fim. Eu te amo, eu te amo, eu te amo”.