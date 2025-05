Noiva de Mick Jagger comenta diferença de 44 anos com o cantor: 'É mais novo que eu'

A coreógrafa americana Melanie Hamrick, de 37 anos, que é noiva do astro do rock Mick Jagger, 81, comentou com bom humor a diferença de 44 anos entre os dois. Em entrevista ao site norte-americano Page Six, Hamrick brincou com a situação ao afirmar que o vocalista dos Rolling Stones “é mais novo” que ela.

"Ele é mais novo que eu!", respondeu aos risos ao ser questionada sobre o impacto da diferença de idade no relacionamento. Apesar da distância entre as datas de nascimento, Melanie afirmou que Jagger é “maravilhoso” e demonstrou estar feliz e segura com o relacionamento.

O casal se conheceu em 2014, durante uma turnê dos Rolling Stones no Japão. Na época, Melanie viajava com a companhia American Ballet Theatre. Desde então, os dois mantêm uma relação discreta, mas sólida. Em 2016, eles tiveram um filho, Deveraux, hoje com 8 anos.

A revelação do noivado veio em abril deste ano, durante uma entrevista de Hamrick à revista Paris Match. Ela contou que o pedido de casamento aconteceu há “dois ou três anos”, mas o casal preferiu manter a informação em sigilo.