Noiva de jogador do Botafogo-PB reclama de sotaque e jeito de andar de paraibanos; vídeo

Noiva do lateral Léo Campos, do Botafogo-PB, Adriana Borba virou alvo de muitas críticas ao reclamar do sotaque e do jeito de andar dos paraibanos. A declaração foi feita por meio dos stories do Instagram, nesta quarta-feira (25).

"É muito fofo o sotaque, acho bonitinho, mas chega uma hora que você fica irritada. Sabe aquela pessoa que fica na tua frente: oxe, minha filha, olhe esse preço desse aqui ó, devo levar ou não devo? Coisa cara da moléstia", disse.

Ela declarou ainda que os paraibanos andam 'arrastando o chinelo o tempo inteiro' e afirmou que chegou a encarar algumas pessoas no mercado. "Não sei como não apanhei", declarou.

Logo após a repercussão negativa, Adriana apagou a rede social.

O que disse o lateral Léo Campos?

Léo Campos, de 30 anos, estava treinando no momento em que a noiva publicou os stories e só ficou sabendo da situação depois da atividade.