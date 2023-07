No Limite Amazônia: carioca Guilherme diz que se garante na força física

O poliartista Guilherme, como ele mesmo se considera, é um dos nomes anunciados no intervalo de 'Vai na Fé', de hoje, 04, como participante do 'No Limite Amazônia'. Ele tem 27 anos, é dançarino, ator, modelo e fotógrafo. Carioca, ele mora na Baixada Fluminense, mas foi criado em uma comunidade de Copacabana.

Inspirado em Michael Jackson, começou no break aos 9 anos e já viajou o Brasil e o mundo apresentando sua arte. Para ele, tudo no jogo será um grande desafio, mas está preparado para viver um dia de cada vez.

VEJA MAIS

Guilherme diz que se garante na força física, mas também nas “gambiarras”: ele conta que aprendeu com o pai a se virar e criar soluções. Sente-se preparado para o reality e aposta em alianças com pessoas extrovertidas e diferentes, mantendo-se longe de competidores com mentalidade agressiva. Seu defeito pode ser sua ansiedade e a sua língua. Ele conta que, quando está com raiva, fala mais do que deveria. Seu grande desejo com o prêmio é dar estabilidade financeira à família, que considera sua base, e investir na sua arte.

O LIMITE AMAZÔNIA

Com estreia marcada para o dia 18, o 'No Limite Amazônia' tem no elenco quatro famosos e 11 anônimo. Paulinho Vilhena, Carol Nakamura, Claudio Heinrich e Mônica Carvalho, fazem parte do elenco das estrelas.

Ele vão se dividir em duas equipes, que levam nomes de frutos típicos da região, Jenipapo e Urucum. Eles terão como desafios a busca de comida, itens básicos de sobrevivência e imunidade para escapar do portal de eliminação.

Como o programa é de sobrevivência e já está inteiramente gravado, o público não participa das eliminações, que ocorre semanalmente. O grupo que perder a prova de imunidade deverá votar entre si e escolher um deles para deixar a competição.

Porém o vencedor da edição, é escolhido pelo público. Dois participantes chegam até a final e disputam a preferência da audiência. O vencedor leva para casa o prêmio de R$ 500 mil.