‘Demônio na Terra’, diz Nego Di com piada atacando Marília Mendonça

Depois de passar o Big Brother Brasil um pouco mais sério, o humorista Nego Di voltou a fazer piadas fora do reality show, mas as falas, novamente, não estão pegando bem. Durante uma live realizada em sua conta do Instagram na eliminação de Karol Conká, o gaúcho distribuiu xingamentos a famosos que torceram contra ele no BBB 21.

Além de falar palavras de baixo calão se referindo a outros comediantes que o criticaram, ele citou Marília Mendonça, que chegou a fazer uma comemoração com decoração especial pela sua eliminação.

“A Marília Mendonça é outra que vai se ver comigo, ela depois que emagreceu virou um demônio na Terra", disse ele, em seguida afirmando que pessoas "gordas são legais".