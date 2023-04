Morre Cynara, do Quarteto em Cy, aos 78 anos

A cantora Cinara de Sá Leite Faria, a Cynara do Quarteto em Cy, faleceu nesta terça-feira, 11, no Rio de Janeiro, aos 78 anos, vítima de pneumonia. A artista foi internada após fraturar o fêmur em uma queda, na semana passada. Ela foi submetida à cirurgia, mas enfrentou complicações e acabou falecendo de insuficiência respiratória.

O Quarteto em Cy foi um dos grupos vocais mais importantes da música popular brasileira, formado em 1964 pelas irmãs Cynara, Cyva, Cybele e Cylene. Elas nasceram em Ibirataia, na Bahia, e se mudaram jovens para iniciar a carreira na capital carioca e, para isso, contara com o apoio do poeta e compositor Vinícius de Moraes, que as chamava carinhosamente de “baianinhas”. Ao longo do tempo, o grupo passou por mudanças na formação.

Essa é a segunda perda entre as irmãs fundadoras do Quarteto em Cy. Em 2014, morreu Cybele, aos 74 anos, vítima de isquemia pulmonar, quando se recuperava de pneumonia.

O grupo musical emitiu a seguinte nota: “É com muito pesar que informamos que Cynara, integrante e fundadora do Quarteto em Cy, nos deixou hoje, dia 11/4/23, terça-feira, pela manhã”.

Quarteto em Cy (Divulgação)

Trajetória

O grupo lançou os álbuns “Quarteto em Cy” e “Afro-sambas com Vinicius de Moraes e Baden Powell”, em 1964 e 65. Em 1966, Cylene foi substituída por Regina Werneck e o conjunto foi para os Estados Unidos, onde gravaram LPs, fizeram shows e apresentações em programas de tevê com o nome de Girls From Bahia. Em 1968, Cynara e Cybele se separam do grupo para formar dupla, mas o projeto durou um ano.

Cynara e Cybele venceram o Festival Internacional da Canção de 1968 com “Sabiá” (Tom Jobim e Chico Buarque), mas acabaram recebendo uma vaia histórica no Maracanãzinho, onde acontecia o evento. O motivo da vaia foi a concorrência de "Para não dizer que não falei de flores" (Geraldo Vandré), letra crítica à ditadura militar que contava com o engajamento da juventude.

Em 1972, o Quarteto em Cy volta à ativa com Cyva, Cynara, Sonia e Dorinha Tapajós. Cybele juntou-se ao grupo de novo em 1980. Em 2013, quando se afastou definitivamente, foi substituída pela cantora Keyla Fogaça.

Cynara foi cantora, arranjadora e compositora. Ela se se casou com Ruy Faria, integrante do grupo MPB4, e deixa três filhos, João, Irene e Francisco, e quatro netos.

A família não divulgou informações sobre o velório e o enterro.