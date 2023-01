Modelo que gravou cena de sexo oral com Anitta se assusta com repercussão

O modelo que gravou a cena recebendo sexo oral de Anitta no novo clipe da funkeira se chama Yuri Meirelles. A gravação ocoreu na comunidade do Tijuquinha, no Rio de Janeiro. Trecho da gravação "vazou" e viralizou na internet, deixando Yuri em grande evidência.

"Me disseram que ia ter cena de beijo com a Anitta. Aí, na hora, o pessoal da produção fez essa cena aí", disse ele ao programa "Fofocalizando", do SBT.

O modelo afirmou que precisa "parar para pensar" no que aconteceu para tentar dar algum tipo de explicação sobre o vídeo. "Aquilo foi uma parada profissional para o clipe dela. As pessoas sempre pensam m*rda", disparou Yuri.

Ele elogiou a experiência de contracenar com Anitta: "Ela foi super profissional! Gente boa demais, fiquei super à vontade. Ela foi resenha na hora que tinha que ser, profissional na hora que tinha que ser".

O pai de Yuri também comentou sobre a fama repentina do filho. “O Yuri é um menino muito do bem, especial, ele trabalha, super estudioso, tem uma empresa com o irmão. Quando ele foi convidado pro clipe até achou que era trote”. “A forma que ele está sendo exposto é delicada e a gente tem que aprender a lidar com essas coisa. Mas ele é maior de idade, já tem 22 anos e eu crio meus filhos pro mundo”.