'Mini Payet' do Norte marca golaços e viraliza na web; conheça!

O craque frânces Dimitri Payet muita gente conhece, seja por conta do futebol de alto nível apresentado pelo camisa 10 do Vasco ou pelos noticiários de fofoca envolvendo um affair entre o jogador e uma advogada de Santa Catarina, torcedora apaixonada do cruzmaltino.

E o Mini Payet? Este é conhecido apenas pela sua habilidade em fazer golaços nos campos de pelada, sendo um gigante da bola, apesar de ter apenas 1,45 metro, que também joga no Vasco, mas do Amazonas.

Recentemente, os vídeos de Michel Augusto, nome verdadeiro do Payet do Norte, voltaram a viralizar na internet por conta da beleza dos gols marcados durante um jogo de confraternização entre amigos. Até mesmo gol de bicicleta o craque já fez. Veja:

Quem é o Mini Payet?

Na várzea, o camisa 8 do Vasco/AM, é um zelador de condomínio de 32 anos que chegou a fazer um teste no Vasco do Rio de Janeiro quando era jovem. Por conta da altura e sem demonstrar potencial para o futebol, ele teve que encerrar o sonho de ser jogador.

Mesmo assim, Michel afirma que tamanho nunca foi problema para ele, que chegou a comentar: "No início é chato, ver todo mundo grande e tu baixinho e pequeno. Mas depois vi que isso não ia me atrapalhar em nada". "Mas no campo eu sou bom, gosto de jogar no meio, tipo o Payet, mas quando é pra fazer uma de Vegetti, eu vou lá também", completou, em entrevista ao GE Amazonas meses atrás.

Os gols do Mini Payet

Na pelada de fim de ano, o Mini Payet do Norte marcou dois gols e ajudou o Vasco/AM a vencer o clássico dos milhões pelo placar de 3x1. Antes de conseguir marca, ele cornetou o time "Ainda não saiu o gol porque a bola não está chegando no pé do pai. Quando chegar, é gol". Dito e feito

Veja outros lances:

E aí, vale Puskás?

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)