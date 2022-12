Médico e modelo nega ser affair de Gianecchini, mas não nega foto com o ator nos Stories

O médico do Mato Grosso do Sul, Wadih Vilela, 33 anos, apontado como o novo affair de Reynaldo Gianecchini, 50 anos, negou que tenha um relacionamento amoroso com o ator. Rumores sobre um suposto romance entre os dois vieram à tona após cada um ter postado nas redes sociais fotos em separado em que ambos aparecem deitados supostamente na mesma cama e no mesmo quarto do hotel dos Pinhais, no Paraná.

"Eu desconheço o envolvimento. Não tenho nenhum envolvimento amoroso com Gianecchini", disse Wadih ao G1.

Os dois postaram fotos no mesmo quarto, acreditam os internautas. (Reprodução)

O médico trabalha no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, onde mora, e já concorreu a Mister Nacional em 2022.

Na internet, os seguidores apontaram semelhanças entre objetos do quarto em que Gianecchini e o médico postaram as fotos.

Logo após esse episódio, uma foto divulgada nas redes sociais mostra o médico filmando bem de perto Gianecchini enquanto almoça. Perguntado sobre o registro, o médico disse "não ter nada a dizer".