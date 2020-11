Mayra Cardi compartilha foto completamente nua e desabafa: ‘A autoestima não tá em ter um corpão’

Mayra Cardi arrancou vários elogios ao compartilhar com os seguidores na tarde desta terça-feira (24), um clique completamente nua no chuveiro de sua mansão, no interior de São Paulo.

Apesar dos comentários elogiando a boa forma da empresária, ela aproveitou a foto para aconselhar as pessoas a não se compararem com o que veem no Instagram, afirmando que ninguém deve transformar a autoestima em uma questão de ter "corpão".

"O segredo da autoestima NÃO tá em ter um corpão. De fato, o ser humano precisa de conquistas pra se sentir motivado. Estar sempre evoluindo faz parte da nossa natureza e ninguém gosta de ficar andando de lado. Mas quando você abre o insta, se depara como uma foto dessas e se compara, aí as coisas deixam de ser como deveriam, Você entra pelo caminho errado", escreveu na legenda da publicação.

"Você vai tentar medir a sua evolução com a régua dos outros. É daí que surge a frustração: quando a gente cria esse gap entre expectativa e realidade. Nunca vai estar rápido o suficiente…nunca vai estar bom o suficiente. Então, qual é a solução pra isso? Nunca mais abrir o instagram? Não. Não ter grandes expectativas? Também não. É você mudar a referência e aprender a se apaixonar pela sua jornada de evolução. É preciso olhar mais pra dentro do que pra fora", desabafou.

Mayra ainda complementou escrevendo que não vê problema em ser "um modelo pra inspirar", mas reafirmou que cada pessoa tem que aprender a "trilhar seu próprio caminho", para que os progressos estéticos no corpo não sejam um "fardo".