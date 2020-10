Marília Gabriela posa em clique raro com o filho e o genro e se declara: 'Tempo roubou abraços'

Marília Gabriela publicou um registro cheio de afeto com o filho mais novo (o ator Theodoro Cochrane, de 41 anos), e o namorado dele, o modelo catarinense Fabricio Santana. O clique foi feito durante uma visita da apresentadora e atriz à casa dos dois, em São Paulo. Na legenda, Marília falou sobre o novo projeto do filho e do genro juntos.

"Sim, medimos temperatura antes de tirarmos as máscaras e, sim, abraçamo-nos como se o Tempo nos tivesse roubado abraços. Sim, temos um projeto florescendo porque, sem eles, como seguir?! @theocochrane estreia, primeiro, o seu @teteatheo , cheio de surpresas e alegria enquanto @fabriciostan brilha na parceria técnica, artística e emocional. Sempre. TÊTE À THEO começa no YouTube no dia 27 próximo. Depois é tudo nosso, o meu projeto! Me aguardem hahaha. Beijos muitos e fortes, amores meus, e vamos em frente porque hoje já é véspera de sexta-feira", escreveu Marília.

Theodoro Cochrane e o namorado estão juntos há pouco mais de um ano. Com 1, 89m de altura e olhos verdes, Fabricio Santana trabalha como modelo em São Paulo há três anos, desde que deixou a cidade de Videira, em Santa Catarina.