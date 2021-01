Maisa ganha dos fãs documentário sobre sua vida: 'muito honrada', diz

Em celebração à relação de união e carinho que Maisa Silva tem com seus fãs, a apresentadora ganhou de presente um documentário sobre a história da sua vida, feito por fã-clubes.

Em stories no Instagram, Maísa aparece emocionada, agradecendo ao presente e enalteceu a importância das redes sociais como forma de retribuir o carinho e manter o contato com seu público durante a pandemia.

"Eu vim falar de uma coisa muito especial. Recebi um presente dos meus fãs e sei que tem um pedacinho de cada um", falou Maisa revelando em seguida o que havia ganhado. "Esse presente é um documentário feito pelos meus fãs contando a minha história".

"Um vídeo de 40 minutos muito lindo, falando desde o meu nascimento em São Bernardo, até os programas que participei: Raul Gil, Silvio Santos, Bom dia & Companhia, mostrando minha vida, escola, filmes", explicou ela.

"Estou aqui me sentindo muito honrada de ter vocês na minha vida", agradeceu ela, depois de citar o nome dos fãs envolvidos na elaboração do presente. "Vocês me dão motivação para eu continuar fazendo o que eu faço pra eu continuar acreditando nos meus sonhos", concluiu.