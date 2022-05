Luiza Sonza é a nova Consulesa Cultural do Sport Club Internacional

Luiza Sonza aceitou o convite de ser a nova Consulesa Cultural do Sport Club Internacional. Essa foi uma homenagem do clube para a cantora de 23 anos. Além do convite, Sonza ganhou uma camisa oficial do Inter, time do coração da jovem empresária.

Pelo Instagram, Luiza comemorou. "Ah, não, Internacional! Meu time do coração mandou essa cartinha. Sou colorada roxa. Me convidem para ir ao estádio, num jogo, principalmente Gre-Nal.”, comentou a cantora, que logo retornou apontando que não sabia do que se tratava o convite “Não sabia o que era consulesa. Fui perguntar para a galera do Inter, e óbvio que aceito", disse Luísa Sonza em seus stories.

O que é o projeto Cônsul Cultural Colorado do Inter?

A iniciativa, Cônsul Cultural Colorado, é um projeto com foco de homenagear sócios colorados, com destaques na cultura de um modo geral. Como missão, escolhido levará a divulgação e a torcida para todos os lugares onde a cantora estiver, sempre com carinho e zelo pela marca.

Luísa Sonza a partir de agora ficará ao lado de artistas como Armandinho, Bárbara Paz, Rafinha Bastos e Rita Lee.