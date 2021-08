Luan Santana posta foto de cueca e deixa fãs alvoroçadas nas redes sociais

Luan Santana agradeceu o sucesso de seus singles “Sorria” e “Morena” nesta sexta-feira (6) com uma foto que fez a temperatura subir nas redes sociais. O cantor de 30 anos de idade posou só de cueca - da grife Hugo Boss, que custa R$ 231 em uma loja virtual - enquanto renovava o bronze à beira de piscina.

“Por dias de boa vibe. ‘Sorria’ no Top 50. ‘Morena’ no segundo lugar no Brasil”, legendou Luan. Nos comentários, os fãs não pouparam elogios e foram criativos nas mensagens. “Irmão, deixa eu passar protetor solar em você. Na amizade mesmo”, pediu um.

“Eu vivi para te ver postando uma foto de cueca!”, disse outra. “Meu Deus, socorro!”, escreveu uma internauta. “Não lembro de ter comprado ingresso para ver esse espetáculo”, brincou uma fã.

Em entrevista para a Quem, Luan falou sobre a carreira. “Estou bem tranquilo quanto a isso. Estou começando a carreira internacional agora, gravando em outras línguas, aprendendo outros idiomas, focado nesse trabalho... Quero começar a gravar em espanhol, me garanto no inglês e sei mais que espanhol. Mas quero começar por ali porque é mais perto do nosso estílo de fazer música, de trabalhar, de gravar. Acho que é muito de coração e não estou planejando muito. Estou deixando sentir”, contou o sertanejo já empolgado.