'Lost In Lust': Pabllo Vittar anuncia novo álbum e lança 'ROCKSTAR' como prévia para os fãs

A parceria com a rapper porto-riquenha Villano Antillano chega às plataformas nesta quarta-feira (22)

Novo projeto de Pabllo Vittar chega às plataformas musicais no dia 1º de outubro ( Foto: Victor Ribeiro )

A contagem regressiva para uma nova fase da carreira de Pabllo Vittar já começou. A cantora anunciou na última terça-feira (21) o lançamento de seu sétimo álbum de estúdio, "Lost In Lust", previsto para chegar às plataformas digitais em 1º de outubro.

Antes disso, o público poderá conhecer a primeira faixa do projeto: "ROCKSTAR", parceria com a rapper porto-riquenha Villano Antillano, que será lançada nesta quarta-feira (23), às 21h, acompanhada de um lyric video.

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Escolhida para apresentar essa nova fase, o single mistura elementos do funk com música eletrônica. A faixa já havia sido apresentada parcialmente durante a turnê internacional Club Vittar.

"Eu amo muito a Villano e sou muito fã dela. Gosto de 'ROCKSTAR' porque ela traz uma vibe meio funk com elementos super eletrônicos e bem diferenciados", afirmou a artista.

Voltado ao mercado internacional, o novo disco reúne influências da música pop, da dance music e de diferentes vertentes da música eletrônica, sem deixar de lado referências brasileiras.

O álbum também contará com participações de artistas nacionais e internacionais.

Segundo Pabllo Vittar, o título representa a proposta das músicas que compõem o projeto.

"A luxúria é um mundo de pressões constantes em cima da gente e dos nossos corpos. Ela faz a gente se perder entre os nossos próprios sentimentos, na ansiedade, em promessas, em amores falsos e muitas vezes no próprio refúgio. O título do álbum traduz isso, perdida nesse encantamento que é a luxúria. E por isso a escolha da música eletrônica, acho que ela conta bem essa história", diz.