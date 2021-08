De biquíni, Larissa Manoela faz pose em praia e arranca suspiros: 'mergulhei dentro de mim'

Larissa Manoela postou uma sequência de fotos em uma praia no Rio de Janeiro na tarde de quarta-feira (25). “Mergulhei dentro de mim e descobri que era uma sereia vivendo na imensidão do meu interior”, escreveu a atriz, que em um dos cliques posa ao lado da melhor amiga, Bianca Palheiras.

As imagens foram elogiadíssimas pelos amigos e seguidores de Larissa. “A Ariel”, elogiou a atriz e apresentadora Maisa Silva. “Eu vejo uma sereia”, opinou o cabeleireiro Marcos Proença. “Linda!”, “musa” e “fotos impecáveis” foram outros inúmeros elogios deixados pelos internautas.

Em julho deste ano, Bianca foi apontada como o novo affair da atriz. Na ocasião, a jovem usou suas redes sociais para falar sobre os boatos. Os comentários surgiram depois de as duas viajarem juntas para os Estados Unidos e fazerem uma tatuagem igual.

“Por que a amizade não pode ser livre? Por que o respeito não pode ser para todos? Por que o amor não pode ser inexplicável? Ele é, simplesmente, amor. A luta da comunidade LGBTQIA+ fala exatamente sobre isso. Luta essa que me disponho a caminhar junto, não por ser, mas por acreditar que o direito de viver, sendo quem é, seja para todxs independente da sua orientação sexual”, argumentou Bianca.

A jovem continuou seu desabafo, negando o romance com a atriz. “Não estou namorando com a Larissa. Sou hétero, estamos vivendo dias de muita amizade, felicidade, parceria e poder feminino, fugindo dessa superficialidade toda. Que todas as mulheres possam ser amigas e olhar para as outras, não como rivais, mas com sororidade, união e muita força”, concluiu.