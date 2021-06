Juliette celebra primeiro mês como milionária e agradece fãs: ‘Sempre grata’

A campeã do “BBB 21”, Juliette Freire, celebrou o primeiro mês como vencedora do reality show agradecendo os fãs nesta sexta-feira (4). A maquiadora publicou uma foto deslumbrante, usando um look em couro preto, e fez questão de exaltar os admiradores por tudo que alcançou.

"Escolhi uma foto bem bonita pra dizer que há 30 dias eu vivo coisas que nunca imaginei viver na vida. Vocês me escolheram, têm noção de como isso é forte e lindo?", começou a novo milionária.

E prossegue: "Pra sempre grata por tanto amor, pelas oportunidades, pela chance de realizar os meus sonhos e os da minha família. Pra sempre grata a vocês, meus Cactos amados! Obrigada, obrigada e obrigada".