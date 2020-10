Juliano Laham retira tumor que o fez abandonar a 'Dança dos Famosos'

O ator Juliano Laham, que saiu da edição 2020 do quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, após descobrir um tumor benigno já passou pela cirurgia e se recupera bem.

O ator fez uma postagem no Instagram dizendo que está se recuperando de uma cirurgia para a retirada de um feocromocitoma, tumor benigno das glândulas adrenais. Na legenda da foto em que aparece na cama de hospital ao lado dos médicos, disse que ganhou uma nova chance de viver.

“Eu renasci. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estar vivo e poder estar ao lado da minha família e das pessoas que eu tanto amo. Esta foto representa vitória!”, iniciou. Laham destacou ainda que o procedimento foi feito no dia 22 de outubro. “Tudo correu absolutamente perfeito.”

Por fim, Juliano demonstrou ânimo para retomar os trabalhos e agradeceu ao carinho dos seguidores. “Agora vou focar na minha recuperação e em breve estarei de volta à minha rotina. Meu coração está repleto de amor e gratidão pela torcida e orações de todos vocês. Já Deus certo”, completou.

Laham descobriu o tumor chamado feocromocitoma logo após estrear no quadro do Domingão do Faustão. O ator anunciou sua saída do Dança na semana em que o time masculino se aventurou no forró.

“Queria muito estar aí junto com vocês dançando um forrozinho nesse palco maravilhoso, mas infelizmente, ou até mesmo felizmente, descobri uma doença. Logo, logo vou ficar bem, vou operar em breve, fazer a cirurgia”.