Jornalista da Record é agredida por ex-namorado

Ricardo Hilgenstieler, o ex-namorado da apresentadora Silvye Alves, do “Cidade Alerta”, da TV Record de Goiânia, foi preso, na manhã desta segunda-feira (21), após invadir casa e agredir a mulher com socos no rosto, chutes e tapas. A violência ocorreu na frente do filho da jornalista, de apenas 11 anos. As informações são d’O Dia.

No Instagram, Silvye desabafou: "Não está sendo fácil... A dor física só não é pior do que a dor na alma... A maior tristeza de tudo isso foi ver meu filho sofrer... Prometi nunca fazê-lo sofrer e hoje aconteceu o pior... Peço orações a vocês, cessem o ódio, por favor, isso não leva a lugar nenhum...".

O empresário foi conduzido à Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM). Segundo informações preliminares, ele ia pegar um avião quando foi interceptado. Logo após a agressão, a apresentadora foi até a delegacia para registrar a queixa. Silvye foi encaminhada para um hospital da capital goiana.