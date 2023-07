Jojo Todynho faz decoração polêmica em seu escritório de advocacia

Jojo Todynho, de 26 anos, está cada vez mais focada em sua futura carreira como advogada. A cantora está cursando Direito e surpreendeu seus seguidores ao revelar que já está montando seu escritório em casa. Porém, um detalhe na decoração chamou a atenção dos internautas.

Através de seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira (26), Jojo compartilhou uma parte da curiosa decoração de seu espaço de trabalho. Além de uma foto sua na parede, o que repercutiu foi uma réplica de uma arma em branco e dourado que estava pendurada na parede. "Um Tiro de Justiça está saindo", disse.

Seus seguidores logo associaram a arma ao nome fantasia de seu futuro escritório de advocacia. No entanto, a cantora já havia sido alertada sobre a proibição de utilizar o nome "Um Tiro de Justiça" em escritórios de advocacia.

Para se tornar advogada, Jojo ainda precisa cumprir todas as etapas do curso de Direito e obter sua habilitação legal. Nas redes sociais, ela sempre compartilha sua empolgação com a graduação e revelou que as férias da faculdade estão chegando ao fim e que está ansiosa para iniciar o segundo semestre do curso.

Além disso, a cantora também decidiu realizar um culto de agradecimento por ter fechado novos contratos, mostrando que não deixou de lado os outros aspectos de sua carreira. "Amanhã vou fazer meu culto de agradecimento a Deus pela semana maravilhosa e por mais dois contratos fechados hoje. Paz terrível. Estou na melhor fase da minha vida. Semana que vem já volta a faculdade, graças a Deus. Aí mesmo que não vou ter tempo. Mente vazia, oficina do diabo", disse a cantora.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)