Joelma faz visita à Rádio Liberal para divulgar novas músicas

Na tarde ensolarada de hoje, 31/10, o estúdio da Rádio Liberal FM recebeu uma visita especial da cantora Joelma, conhecida por sua trajetória como vocalista da icônica banda Calypso, que segue em carreira solo desde 2015 após o fim do grupo. A cantora esteve no programa Conexão Liberal, apresentado pelo locutor Markinho Pinheiro, para divulgar o lançamento de duas novas músicas: “Aquele Alguém” e “Saudades de Nós Dois”.



“Essas músicas a gente misturou os estilos. O Beat Melody nada mais é que o ritmo calypso misturado com tecno brega, com uma pitada bem grande de eletrônico, que está muito na moda agora. No final, é tudo calypso”, explicou Joelma com entusiasmo e sorrisos.



Além de falar sobre suas novas músicas, Joelma também compartilhou algumas histórias de sua carreira, relembrando os momentos especiais em sua terra natal, entre shows memoráveis, bem como sua infância no município de Almeirim. “Todos os dias eu fugia para tomar banho no rio, mesmo a minha mãe ficando braba comigo, e de tomar banho de chuva também. Eu amava isso e tenho muitas saudades”, relembrou.Um grupo de cerca de 40 fãs estiverem em frente ao Grupo Liberal durante a entrevista da cantora. Aguardando ansiosamente por sua saída, eles já demostravam todo o carinho pela artista com faixas e camisas estampadas com o nome de Joelma. Um deles era o pedagogo Bruno Mesquita, 23, que falou com emoção sobre encontro com a ídola. “Eu sou muito mais feliz depois que a conheci. Eu sigo até hoje atrás. Sempre que ela tá aqui, eu tento ir todos os locais que ela vai. Eu sou tenho que agradecer pela existência dela”, afirmou.