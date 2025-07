Jesus Luz mostra tour pelo Amazonas com banho de rio e visita a tribo

O modelo e DJ Jesus Luz desembarcou no Amazonas no último domingo (06/07) e, desde então, tem usado as redes sociais para mostrar momentos de contemplação e lazer em meio à natureza do estado, que ele definiu como uma “terra abençoada”.

Nos Stories do Instagram, Jesus apareceu em diversas atividades típicas da região. Ele tomou banho de rio, interagiu com araras, assistiu ao pôr do sol e visitou uma tribo local. Acompanhado do ator Thomaz Costa, o artista demonstrou estar vivenciando a experiência de forma intensa e espiritualizada.

No feed da plataforma, Jesus compartilhou um álbum com registros do passeio. Confira:

“Um dos meus lugares favoritos no mundo. Aqui, eu me reconecto com minha ancestralidade e sinto minha frequência se elevar só de estar presente. A espiritualidade nos entrega chaves valiosas, mas somos nós que escolhemos girá-las e ter a coragem de atravessar a porta para o que existe do outro lado”, descreveu o modelo.