Irmão de Virginia é flagrado em festa supostamente traindo a esposa grávida, diz colunista; vídeo

O irmão da influencer Virginia Fonseca, William Gusmão, teria traído a esposa grávida durante um evento em Goiânia (GO). Um vídeo publicado pela página Biscoitei mostra o empresário trocando beijos e carícias com uma mulher desconhecida. As informações são do colunista Léo Dias.

Veja:

As imagens seriam da madrugada de sábado (1º). Horas mais tarde, William apareceu com a mesma roupa em seu Instagram, lamentando a morte da mãe de Leonardo, dona Carmem, que faleceu no fim da tarde de sábado.

William é casado com a influenciadora Mellody Barreto, que está grávida de seu primeiro filho junto ao irmão da Virginia. Há duas semanas aconteceu a festa de chá revelação do casal, que está aguardando a chegada de um menino, Gabriel. Virginia Fonseca, inclusive, foi convidada pelo casal para ser a madrinha de batismo do primogênito.

O empresário ainda não se pronunciou sobre o caso.