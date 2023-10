Influenciadora, ex-enteada de CEO da GAV Resorts, reclama que não consegue ficar maquiada no Pará

A influenciadora Maria Paula Kehrnvald tem compartilhado no TikTok sua rotina no Pará. Com mais de 45 mil seguidores na rede e no Instagram, são mais de 16 mil. Ex-moradora do Distrito Federal e Goiás, ela voltou ao Pará, por questões familiares.

“O meu pai tem algumas empresas e eu sempre tive vontade de voltar para honrar ele, eu sempre disse para ele, que mesmo que a cidade fosse um desafio, cedo ou tarde, eu vou estar aqui. Quando eu formei vi que é uma ótima oportunidade para eu vir aprender”, disse em um dos vídeos no TikTok.

Ao responder um outro seguidor, MP Kehrnvald falou sobre o desafio de usar maquiagem no Estado. Ela foi questionada sobre ficar ‘breada’ no Pará, e ficou sem entender o significado da palavra.

“Você poderia por favor me explicar o que é breada. Porque assim, gente, eu não sei me maquiar para esse calor de 90 graus que faz nesse Estado caótico”, disse a tiktoker aos gritos.

Em seguida ela explicou o passo a passo da maquiagem que faz para se manter bonita “Se eu passo o corretivo, craquela. Se eu passo base, craquela. Se eu carrego a minha cara de pó, craquela. Se eu não passo nada de pó, carquela. De qualquer forma, não importa o que aconteça, a minha pele sempre está assim”, disse Maria Paula ao aproximar a câmera do seu rosto.

“Agora no frio, quando eu estou em Brasília e faz 20 graus e está quente, as pessoas estão saindo na rua de top, porque: ‘ah, 22 graus, 25 graus, estou de boa’. Lá eu passava só um corretivo na minha cara e durava o dia inteiro. O dia inteiro eu estava linda. Agora aqui, você se maquia, está se filmando para sair de casa... você nem saiu de casa, os raios solares ainda nem caíram na sua cara, você já está breada. Então é isso, eu estou breada”, explica.

MP Kehrnvald, em agosto desse ano, postou um vídeo em que no seu apartamento tinha um elevador para carros, tudo para que o morador consiga subir até a sua moradia direto pelo veículo.

Mas ela ficou famosa nas redes sociais depois do casamento do empresário Manoel Vicente Pereira Neto, fundador da GAV Resorts, e da sua prima Bruna Kehrnvald. Tudo porque, o empresário é seu ex-padrasto e pai da sua irmã, Maju Carvalho.

Manoel é ex-marido da mãe de Maria Paula, mas este ano ele casou com a Bruna em lima cerimonia da Itália com mais de 72 horas de festa.

Maju, filha do empresário, consegue ostentar nas redes sociais mais que MP. A jovem de 21 compartilha a vida de universitária e influenciadora, que incluem vídeos com a sua rotina de férias, viagens rotineiras de jatinho de Goiânia a São Paulo e compras em lojas de grife. Em um dos vídeos, ela mostrar a sua viagem de jatinho entre as cidades só para levar um vestido na costureira ou para fazer compras em um shopping com grifes.

A jovem ainda realizou uma tour pelo closet de bolsas da madrasta, que tem centenas de bolsas de luxo, que juntas somam milhões de reais.

