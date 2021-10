Humorista Paulo Vieira visita Belém e prova peixe frito no Ver-o-Peso

O comediante Paulo Vieira, que está em Belém para o Círio de Nazaré, tem feito vários passeios turísticos na Cidade das Mangueiras e compartilhado a experiência com os seguidores nas redes sociais. Na manhã desta sexta-feira (8), o humorista almoçou o típico peixe frito no Mercado do Ver-o-Peso.

Em uma publicação feita no Instagram, Paulo publicou uma foto da refeição típica dos paraenses, com arroz, feijão, salada de vinagre e o famoso peixe frito. O local escolhido pelo artista foi no ‘Box da Lúcia’, um dos vários restaurantes que tem pelo Complexo.