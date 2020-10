Henri Castelli fez acordo com a ex, Isabeli Fontana, sobre criação do filho

Henri Castelli falou sobre paternidade durante a entrevista ao podcast da Angélica, "Simples Assim". Quando estava casado com a modelo, ele disse que fez um acordo com ela: "Eu insistia, ela já tinha um filho e não queria ter outro naquele momento porque estava no auge. Falei: 'você engravida depois da novela, eu falo com a Globo, paro um tempo e fico cuidando do bebê enquanto você retoma a sua carreira", contou.

O filho deles, Lucas, nasceu em 2006, quando ele estava prestes a finalizar as gravações na novela Cobras e Lagartos, e, em seguida, Henri ficou três anos sem realizar trabalhis na televisão.

"Abdiquei da minha vida, deixei de fazer trabalhos, deixei de fazer uma novela aqui para que ela retomasse a carreira. Achei superjusto. Era uma coisa que eu que eu queria muito e tinha certeza que aquilo ia unir muito a gente e como uniu", contou.

O casamento acabou, mas a amizade com a modelo continua, segundo ele: "Nosso casamento deu super certo, a gente se ama e a gente se ama como amigos. A gente tem um filho lindo, que foi um presente na nossa vida. Não admito que digam que não deu certo. A gente é uma família para a vida inteira".